В Минцифры собщили, когда состоится презентация приложения "Дія"

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Презентация мобильного приложения “Дія” и национальной онлайн-платформы “Дія. Цифровая грамотность“состоится 6 февраля.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
“Дія” – это мобильный приложение, призванное сохранять все необходимые документы в электронном виде.
В первую очередь будет запущено электронное удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Что это даст. Это первая национальная онлайн-платформа, которая поможет украинцам освоить базовые цифровые навыки, родителям защитить детей от опасности в Интернете, а учителям – делать уроки еще более интересными с помощью онлайн-инструментов.
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