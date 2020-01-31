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В Минцифры собщили, когда состоится презентация приложения "Дія"

В Минцифры собщили, когда состоится презентация приложения "Дія"

Презентация мобильного приложения “Дія” и национальной онлайн-платформы “Дія. Цифровая грамотность“состоится 6 февраля.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

“Дія” – это мобильный приложение, призванное сохранять все необходимые документы в электронном виде.

В первую очередь будет запущено электронное удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.

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Что это даст. Это первая национальная онлайн-платформа, которая поможет украинцам освоить базовые цифровые навыки, родителям защитить детей от опасности в Интернете, а учителям – делать уроки еще более интересными с помощью онлайн-инструментов.

Справка Finance.ua:

  • Разработкой приложения “Дія” занимается Министерство цифровой трансформации в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, крупнейшим украинским банком ПриватБанком и международной IT-компанией EPAM.
По материалам Finance.UA
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