"Права в смартфоне": стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дія"

16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения “Дія”. Каждый желающий клиент ПриватБанка мог подать заявку, чтобы первым получить доступ со смартфонов к цифровому удостоверению водителя и свидетельству о регистрации транспортного средства.

Об этом сказано на сайте ПриватБанка.

На сегодня количество зарегистрированных тестеров составило более 58 тыс.

Каждый, кто отвечает техническим критериям участия в тестировании, получит письмо-приглашение. В процессе рассмотрения заявок и отбора участников основным критерием было соблюдение всех условий – наличие и водительских прав и техпаспорта, а также возможность пройти идентификацию через BankID в Приват24.

Отобранные участники тестирования получают индивидуальные письма на электронный адрес со ссылкой для доступа к приложению. После входа в личный кабинет водителя и загрузки документов водители смогут пользоваться “Дія” непосредственно на дорогах.

Верификация документов сотрудниками полиции будет происходить с помощью QR-кода.

Если полицейские откажутся признавать документы в смартфоне – необходимо обратиться на горячую линию полиции: 0-800-50-02-02.

Период тестирования продлится месяц.

В течение этого времени команда разработчиков будет анализировать отзывы, чтобы исправить все недостатки приложения.

Справка Finance.ua: