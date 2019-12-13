"Права в смартфоне": стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дія"

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16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения “Дія”. Каждый желающий клиент ПриватБанка мог подать заявку, чтобы первым получить доступ со смартфонов к цифровому удостоверению водителя и свидетельству о регистрации транспортного средства.
Об этом сказано на сайте ПриватБанка.
На сегодня количество зарегистрированных тестеров составило более 58 тыс.
Каждый, кто отвечает техническим критериям участия в тестировании, получит письмо-приглашение. В процессе рассмотрения заявок и отбора участников основным критерием было соблюдение всех условий – наличие и водительских прав и техпаспорта, а также возможность пройти идентификацию через BankID в Приват24.
Отобранные участники тестирования получают индивидуальные письма на электронный адрес со ссылкой для доступа к приложению. После входа в личный кабинет водителя и загрузки документов водители смогут пользоваться “Дія” непосредственно на дорогах.
Верификация документов сотрудниками полиции будет происходить с помощью QR-кода.
Если полицейские откажутся признавать документы в смартфоне – необходимо обратиться на горячую линию полиции: 0-800-50-02-02.
Период тестирования продлится месяц.
В течение этого времени команда разработчиков будет анализировать отзывы, чтобы исправить все недостатки приложения.
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