Bolt запускает услуги курьерской доставки и перевозки животных

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Сервис по заказу такси Bolt (ранее – Taxify) запускает сервис по перевозке животных и курьерскую доставку.
Где будет действовать – во Львове, Харькове и Одессе.
Об этом сообщает Bolt.
В указанных городах компания запустила услугу курьерской доставки Delivery для перевозки грузов и небольших пакетов.
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“Чтобы защитить интересы клиентов, каждая посылка будет застрахована”, – отмечают в компании-перевозчике.
Что сделать для заказа услуги – выбрать категорию Delivery в приложении Bolt и оставить водителю контакты получателя.
Что не подлежит перевозке – денежные средства, ценные бумаги, оружие, наркотические и взрывчатые вещества, а также другие предметы, перевозка которых запрещена законодательством.
Сервис Pets от Bolt появился в Киеве в конце декабря, Delivery был запущен в тестовом режиме в Киеве в октябре 2019 года.
Bolt запускает в Украине услугу проката электросамокатов. До весны 2020 года сервис будет доступен в тестовом режиме в инновационном парке Unit.City.
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