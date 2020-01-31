Bolt запускает услуги курьерской доставки и перевозки животных

Сервис по заказу такси Bolt (ранее – Taxify) запускает сервис по перевозке животных и курьерскую доставку.

Где будет действовать – во Львове, Харькове и Одессе.

Об этом сообщает Bolt.

В указанных городах компания запустила услугу курьерской доставки Delivery для перевозки грузов и небольших пакетов.

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“Чтобы защитить интересы клиентов, каждая посылка будет застрахована”, – отмечают в компании-перевозчике.

Что сделать для заказа услуги – выбрать категорию Delivery в приложении Bolt и оставить водителю контакты получателя.

Что не подлежит перевозке – денежные средства, ценные бумаги, оружие, наркотические и взрывчатые вещества, а также другие предметы, перевозка которых запрещена законодательством.

Сервис Pets от Bolt появился в Киеве в конце декабря, Delivery был запущен в тестовом режиме в Киеве в октябре 2019 года.

Bolt запускает в Украине услугу проката электросамокатов. До весны 2020 года сервис будет доступен в тестовом режиме в инновационном парке Unit.City.

Справка Finance.ua:

Bolt – ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году.