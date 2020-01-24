Укравтодор начинает сотрудничать с Bolt

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31 января 2020 года Укравтодор объявил о начале сотрудничества с европейской платформой для заказа поездок Bolt.
Об этом говорится на Правительственном портале.
«Укравтодор – это не только о дорогах. Это о сохранении жизни людей, эко-ответственности, эффективности и человеческом взаимодействии. В компании Bolt мы видим партнера, который исповедует вышеупомянутые ценности и обладает необходимым опытом и ресурсами, чтобы продвигать их совместно с нами», – отметил глава Укравтодора Александр Кубраков.
Основное направление взаимодействия Укравтодора и компании Bolt – просветительские проекты, которые касаются безопасности движения, чистых обочин, культуры поведения на дорогах, а также сбора данных об актуальном состоянии на дорогах.
«Мы инвестируем в Украину, считаем это перспективным делом и будем расширять свое покрытие по всей стране. Именно поэтому сотрудничество с Укравтодором является для нас стратегическим партнерством, которое поможет воплотить важные для страны проекты и улучшить жизнь граждан», – подчеркнул Тарас Потичный, региональный менеджер компании Bolt.
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