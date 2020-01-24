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Укравтодор начинает сотрудничать с Bolt

Укравтодор начинает сотрудничать с Bolt

31 января 2020 года Укравтодор объявил о начале сотрудничества с европейской платформой для заказа поездок Bolt.

Об этом говорится на Правительственном портале.

«Укравтодор – это не только о дорогах. Это о сохранении жизни людей, эко-ответственности, эффективности и человеческом взаимодействии. В компании Bolt мы видим партнера, который исповедует вышеупомянутые ценности и обладает необходимым опытом и ресурсами, чтобы продвигать их совместно с нами», – отметил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Основное направление взаимодействия Укравтодора и компании Bolt – просветительские проекты, которые касаются безопасности движения, чистых обочин, культуры поведения на дорогах, а также сбора данных об актуальном состоянии на дорогах.

«Мы инвестируем в Украину, считаем это перспективным делом и будем расширять свое покрытие по всей стране. Именно поэтому сотрудничество с Укравтодором является для нас стратегическим партнерством, которое поможет воплотить важные для страны проекты и улучшить жизнь граждан», – подчеркнул Тарас Потичный, региональный менеджер компании Bolt.

По материалам Finance.UA
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