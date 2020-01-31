Правительство создаст сайт с информацией о структуре тарифов на газ по отдельным регионам - Ковалив

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Правительство запустит сайт, на котором будет отражена структура тарифов на газ в разных городах Украины, потому что местные власти не информируют своих граждан.
Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив в эфире ток-шоу “Свобода слова”.
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“Я когда-то работала в регуляторе, поэтому скажу вам откровенно, что половина руководителей этих тепловых компаний фактически являются бесхозяйственными… Это большой вопрос, который в первую очередь должен контролировать местные власти, ведь у нас более 90% всех коммунальных предприятий, их владельцами являются местные власти”, — заявила Ковалив.
По ее мнению, если местные власти не являются ответственными и не могут объяснить жителям конкретных городов, почему размер платежки именно такой, тогда Правительство Украины покажет это, создав сайт.
“До конца месяца у нас будет отдельный сайт, где по каждому городу будет видно, какая структура тарифа, по какой цене эта компания покупает газ, какая скидка будет предоставляться по каждому городу. И не иначе как мы с вами, каждый из нас, кто получает платежку (за газ), должен контролировать, эффективно ли эти деньги расходуются”, — отметила Юлия Ковалив.
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