Две платежки за газ для украинцев не повлияют на конечный тариф - Оржель

Получение украинцами двух платежек – за газ и его транспортировку – на конечный тариф не повлияет.

Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире одного из украинских телеканалов.

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Он уточнил также, что сумма двух платежек не должна превышать общую стоимость газа за месяц, включая оплату за транспортировку.

“Цена не выросла, а сумма этих двух платежек должна составлять общую цену, которая формируется за январь”, – сказал министр.

Оржель отметил, что эти изменения являются следствием изменений на энергетическом рынке, в частности проведение анбандлинга – отделения газотранспортной системы от “Нафтогаза”.