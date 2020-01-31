В Минфине ищут дополнительные ресурсы для финансирования кредитов под 5-7-9% годовых

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В Министерстве финансов Украины сообщили, что сейчас ищут возможности для того, чтобы увеличить государственное финансирование льготных кредитов для малого бизнеса под 5-7-9% годовых.
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова во время презентации программы 3 января.
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«Мы уже сейчас ищем дополнительные возможности для того, чтобы привлечь дополнительные ресурсы для финансирования этой программы уже в 2020 году, ведем переговоры с нашими международными партнерами», — сообщила министр.
По ее словам, программа рассчитана на несколько лет. Поэтому в правительстве предусматривают дополнительное финансирование в бюджетной декларации на следующие три года.
В 2020 году на дешевые кредиты пока предусмотрено 2 млрд грн ($80 млн). В правительстве ожидают, что за год это позволит выдать более 50 тысяч доступных кредитов, создать до 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 2 млрд грн внутренних инвестиций в сферу малого бизнеса.
Указанную программу анонсировал президент Владимир Зеленский 3 декабря. В ее рамках предлагают выдавать кредиты под:
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