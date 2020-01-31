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В Минфине ищут дополнительные ресурсы для финансирования кредитов под 5-7-9% годовых

В Минфине ищут дополнительные ресурсы для финансирования кредитов под 5-7-9% годовых

В Министерстве финансов Украины сообщили, что сейчас ищут возможности для того, чтобы увеличить государственное финансирование льготных кредитов для малого бизнеса под 5-7-9% годовых.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова во время презентации программы 3 января.

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«Мы уже сейчас ищем дополнительные возможности для того, чтобы привлечь дополнительные ресурсы для финансирования этой программы уже в 2020 году, ведем переговоры с нашими международными партнерами», — сообщила министр.

По ее словам, программа рассчитана на несколько лет. Поэтому в правительстве предусматривают дополнительное финансирование в бюджетной декларации на следующие три года.

В 2020 году на дешевые кредиты пока предусмотрено 2 млрд грн ($80 млн). В правительстве ожидают, что за год это позволит выдать более 50 тысяч доступных кредитов, создать до 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 2 млрд грн внутренних инвестиций в сферу малого бизнеса.

Справка Finance.ua

Указанную программу анонсировал президент Владимир Зеленский 3 декабря. В ее рамках предлагают выдавать кредиты под:

  • 5% для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места;
  • 7% для нового или действующего бизнеса, с выручкой до 25 млн гривен ($1 млн) в год, который не создает рабочих мест. При этом, за каждое созданное рабочее место такие предприятия смогут уменьшить размер кредитной ставки на 0,5 процентного пункта;
  • 9% для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн ($1-2 млн) в год для расширения собственного дела.
По материалам hromadske.tv
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