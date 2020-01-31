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Маркарова объяснила механизм работы программы "доступных кредитов"

Маркарова объяснила механизм работы программы "доступных кредитов"

В Украине уже работает сайт, на котором предприниматели могут зарегистрироваться в государственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%”.

Об этом сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, выступая на презентации программы “Доступные кредиты 5-7-9%”.

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“Что такое 5-7-9%? Это непосредственно ставки, которые мы предлагаем по этим кредитам, в зависимости от финансового состояния компании, в зависимости от идеи, проработки, в зависимости от того, какие показатели и какой вклад можно вносить компании. Эти кредиты будут или под 5 или под 7 или под 9%, но даже для тех, кто попадает под категорию для 7 или 9%, есть возможность снизить свою ставку до 5%, создавая дополнительные рабочие места. Это дополнительный плюс, по которому банки вас будут оценивать. Каждое дополнительное рабочее место будет уменьшать вашу ставку”, – сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день есть и уже работает сайт программы.

“На этом сайте можно посмотреть, отвечаете вы критериям – там очень простой опросный лист и очень просто проверить, именно ли ваш бизнес или ваша идея могут получить средства и льготную ставку через банки по этой программе. Вы подаетесь, выбираете, в какой банк-партнер вы подаетесь … отправляете банкам. В настоящее время мы прорабатываем, чтобы банки очень-очень быстро для них, в течение 10 дней, давали обратную связь и одобряли или не одобряли ваши заявки”, – добавила министр.

Справка Finance.ua:

  • Укргазбанк стал первым партнером программы “Доступные кредиты 5-7-9%”.
  • 31 января стало известно, что Ощадбанк начал выдавать бизнесу льготные кредиты.
  • Через сайт ПриватБанка предварительные заявки на получение льготных кредитов по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» подали 9279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

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По материалам УНН
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