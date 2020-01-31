Гоструда проверит 3000 предпринимателей: кого касается в первую очередь

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С 1 февраля 2020 года Государственная служба по вопросам труда начала инспекцию по соблюдению трудового законодательства.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам труда.
С 20 по 31 января инспекторы труда проинформировали более 190 тысяч работодателей в сфере торговли, временного размещения и организации питания относительно требований к оформлению трудовых отношений с наемными работниками, а работников – о рисках и последствиях незадекларированного труда. В течение 10 рабочих дней планируется проверить не менее 3 тысяч работодателей.
Кого будет касаться в первую очередь – работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда, или те, кто на время информационных мероприятий имели незадекларированных работников и не оформили с ними отношения должным образом.
Сфера торговли – одна из наиболее рисковых отраслей для использования незадекларированного труда. По данным Госстата, количество лиц, работающих в этой области без оформления трудовых договоров, в 2019 году составляло более 700 тысяч человек. Неформально занятым в формальном секторе экономики (у работодателей, которые зарегистрированы как субъекты хозяйствования) был каждый третий работник.
Инспектор труда может прийти к любому работодателю в любой день и время с целью проверить оформление трудовых отношений. Для выявления незадекларированных работников инспектор может беспрепятственно проходить в производственные, служебные и административные помещения работодателей, знакомиться с документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде, общаться с работниками и представителями работодателя, задавать им вопросы и получать объяснения.
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