Гоструда проверит 3000 предпринимателей: кого касается в первую очередь

С 1 февраля 2020 года Государственная служба по вопросам труда начала инспекцию по соблюдению трудового законодательства.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам труда.

С 20 по 31 января инспекторы труда проинформировали более 190 тысяч работодателей в сфере торговли, временного размещения и организации питания относительно требований к оформлению трудовых отношений с наемными работниками, а работников – о рисках и последствиях незадекларированного труда. В течение 10 рабочих дней планируется проверить не менее 3 тысяч работодателей.

Кого будет касаться в первую очередь – работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда, или те, кто на время информационных мероприятий имели незадекларированных работников и не оформили с ними отношения должным образом.

Сфера торговли – одна из наиболее рисковых отраслей для использования незадекларированного труда. По данным Госстата, количество лиц, работающих в этой области без оформления трудовых договоров, в 2019 году составляло более 700 тысяч человек. Неформально занятым в формальном секторе экономики (у работодателей, которые зарегистрированы как субъекты хозяйствования) был каждый третий работник.

Инспектор труда может прийти к любому работодателю в любой день и время с целью проверить оформление трудовых отношений. Для выявления незадекларированных работников инспектор может беспрепятственно проходить в производственные, служебные и административные помещения работодателей, знакомиться с документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде, общаться с работниками и представителями работодателя, задавать им вопросы и получать объяснения.

Штрафы:

Согласно статье 265 Кодекса законов о труде Украины, за нарушение законодательства о труде установлены финансовые санкции от 1-30 минимальных заработных плат 4723 – 141690 грн.

Размер санкции за нарушение законодательства о труде (незадекларированный работник, факт подмены трудового договора гражданско-правовым/договором о стажировке, выплаты заработной платы в конверте, выплаты вознаграждения работнику без начисления/уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, фактического использования труда работника полный день, при оформлении его на неполный рабочий день) составляет 10 минимальных заработных плат – 47 230 грн.

Совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, относительно которого совершено нарушение – 141 690 грн.

Размер единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составляет 22% от размера начисленной заработной платы работника, с учетом ее среднемесячного размера за 2019 год в 10 497 грн составит 2 309 грн в месяц, или 27708 грн в год.

Справка Finance.ua:

Государственная служба Украины по вопросам труда будет контролировать соблюдение трудового законодательства бизнесом по обновленному порядку. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правительства № 1132, которое вступило в силу 1 декабря 2019 года.

Инспекторы смогут без предварительного уведомления в любое время суток проходить в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, в которых используется наемный труд.