Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиков

В январе 2020 года в платежки за холодное водоснабжение «Киевводоканал» начал включать взносы за обслуживание узлов коммерческого учета.

Об этом сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

“Согласно Закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжении» и Распоряжению Киевской городской государственной администрации от 30.09.2019 №1716 «Об установлении взносов за обслуживание ЧАО «АК «Киевводоканал» узлов коммерческого учета коммунальной услуги по централизованному водоснабжению», с 4 квартала 2019 года при предоставлении услуг холодного водоснабжения применяются взносы за обслуживание узлов коммерческого учета”, – говорится в сообщении.

Взносы за обслуживание узлов коммерческого учета – это регулярные платежи, которые определены отдельно для каждого здания и учитывают затраты операторов внешних инженерных сетей, связанные с обслуживанием узлов коммерческого учета.

Когда начисляется платеж? Начисление и уплата взносов производится за каждый календарный квартал.

Таким образом, потребителям было произведено начисление взносов за обслуживание по завершении расчетного квартала и отражено в счетах за январь 2020 года, которые содержат объем и стоимость фактически потребленных услуг за расчетный период (месяц – для услуг по водоснабжению и водоотводу, а также объемов централизованного отвода с территории потребителя сточных вод; квартал – для взносов за обслуживание узлов коммерческого учета).

Взнос может составлять от 3 до 140 грн за квартал и зависит от количества квартир в многоэтажке и от количества квартирных счетчиков.

Как происходят начисления для юридических лиц:

с целью урегулирования отношений с юридическими лицами по оплате взносов за обслуживание узлов коммерческого учета централизованного водоснабжения по договорам, которые заключены до сентября 2019 года включительно, Общество направило потребителям проекты дополнительных соглашений к договорам на услуги водоснабжения и водоотвода;

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если организация не получила проект дополнительного соглашения, или до сих пор не подписала его, необходимо завершить этот процесс в кратчайшие сроки;

бланк такого соглашения можно загрузить и распечатать для подписания с официального сайта ЧАО «АК «Киевводоканал» по ссылке .

Справка Finance.ua

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