Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиков

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В январе 2020 года в платежки за холодное водоснабжение «Киевводоканал» начал включать взносы за обслуживание узлов коммерческого учета.
Об этом сообщает пресс-служба «Киевводоканала».
“Согласно Закону Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжении» и Распоряжению Киевской городской государственной администрации от 30.09.2019 №1716 «Об установлении взносов за обслуживание ЧАО «АК «Киевводоканал» узлов коммерческого учета коммунальной услуги по централизованному водоснабжению», с 4 квартала 2019 года при предоставлении услуг холодного водоснабжения применяются взносы за обслуживание узлов коммерческого учета”, – говорится в сообщении.
Взносы за обслуживание узлов коммерческого учета – это регулярные платежи, которые определены отдельно для каждого здания и учитывают затраты операторов внешних инженерных сетей, связанные с обслуживанием узлов коммерческого учета.
Когда начисляется платеж? Начисление и уплата взносов производится за каждый календарный квартал.
Таким образом, потребителям было произведено начисление взносов за обслуживание по завершении расчетного квартала и отражено в счетах за январь 2020 года, которые содержат объем и стоимость фактически потребленных услуг за расчетный период (месяц – для услуг по водоснабжению и водоотводу, а также объемов централизованного отвода с территории потребителя сточных вод; квартал – для взносов за обслуживание узлов коммерческого учета).
Взнос может составлять от 3 до 140 грн за квартал и зависит от количества квартир в многоэтажке и от количества квартирных счетчиков.
Как происходят начисления для юридических лиц:
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Как узнать размер взноса в вашем доме:
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