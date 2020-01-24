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Что читатели Finance.ua думают о налогах на Instagram и Youtube

Вчера мы писали о законопроекте, которым хотят ввести налог для онлайн-сервисов и соцсетей. В случае принятия документа, налогообложение может сказаться на стоимости услуг, предоставляемых сервисами. Конечно, не в сторону снижения.

Эта новость вызвала и бурные обсуждения среди наших читателей. Например, пользователь jyldyrym1 думает, что для поднятия экономики нужно задействовать другие отрасли экономики, а онлайн-сервисы стоит оставить в покое.

Стоит отметить и то, что Украина не первая страна, где хотят обложить налогом технические компании. На этом акцентировал внимание форумчан и пользователь antey718.

Читатель Finance.ua под ником uaprofi скреативил и даже уже провел расчеты:

А вот zavatskyionline согласен с инициатором документа Данилом Гетманцевым и считает, что это неплохой способ, чтобы залатать “дыру” в бюджете Украины:

Высказывайте ваше мнение по этому поводу: нужен ли Украине налог на добавленную стоимость для онлайн-сервисов и соцсетей, и как это может повлиять на ваш кошелек?

По материалам Finance.UA
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