Выручка от экспорта мяса птицы за 9 месяцев выросла на 17% — Finance.ua

Выручка от экспорта мяса птицы за 9 месяцев выросла на 17% Сегодня 21:33 — Казна и Политика

В январе-сентябре 2024 года Украина экспортировала 335,2 тыс. тонн мяса и съедобных субпродуктов птицы — на 3,5% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

В денежном эквиваленте экспорт за три квартала этого года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг $709,5 млн.

Главными покупателями этой продукции за девять месяцев 2024 г. были Нидерланды (22,6%), Саудовская Аравия (16,5%) и Словакия (9,1%).

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