Boston Dynamics показали навыки робота-гуманоида (видео) — Finance.ua

Boston Dynamics показали навыки робота-гуманоида (видео)
Компания Boston Dynamics продемонстрировала в работе своего робота-гуманоида Atlas. Робот имеет множество датчиков, что помогает адаптироваться ему в любой среде.
Видео работа-гуманоида компания выложила в YouTube.
На видео видно, что робот передвигается по складу с автомобильными деталями и может их самостоятельно сортировать.
Кроме того, робот может поворачиваться головой и телом, достаточно быстро передвигать ногами и руками. Atlas самостоятельно перемещает крышки двигателя автомобиля из одной точки в другую.
«Робот использует модель машинного обучения для обнаружения и локализации креплений и отдельных контейнеров», — заявили в Boston Dynamics.
В компании добавили, что робот передвигается и выполняет все действия полностью автономно без дистанционного управления. Все благодаря датчикам зрения и силы.
Поделиться новостью