Boston Dynamics показали навыки робота-гуманоида (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Boston Dynamics показали навыки робота-гуманоида (видео)

Технологии&Авто
19
Boston Dynamics показали навыки робота-гуманоида (видео)
Boston Dynamics показали навыки робота-гуманоида (видео)
Компания Boston Dynamics продемонстрировала в работе своего робота-гуманоида Atlas. Робот имеет множество датчиков, что помогает адаптироваться ему в любой среде.
Видео работа-гуманоида компания выложила в YouTube.
На видео видно, что робот передвигается по складу с автомобильными деталями и может их самостоятельно сортировать.
Кроме того, робот может поворачиваться головой и телом, достаточно быстро передвигать ногами и руками. Atlas самостоятельно перемещает крышки двигателя автомобиля из одной точки в другую.
Читайте также
«Робот использует модель машинного обучения для обнаружения и локализации креплений и отдельных контейнеров», — заявили в Boston Dynamics.
В компании добавили, что робот передвигается и выполняет все действия полностью автономно без дистанционного управления. Все благодаря датчикам зрения и силы.
По материалам:
Speka
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.