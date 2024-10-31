Boston Dynamics показали навыки робота-гуманоида (видео) — Finance.ua

Boston Dynamics показали навыки робота-гуманоида (видео) Сегодня 23:06 — Технологии&Авто

Boston Dynamics показали навыки робота-гуманоида (видео)

Компания Boston Dynamics продемонстрировала в работе своего робота-гуманоида Atlas. Робот имеет множество датчиков, что помогает адаптироваться ему в любой среде.

Видео работа-гуманоида компания выложила в YouTube.

На видео видно, что робот передвигается по складу с автомобильными деталями и может их самостоятельно сортировать.

Кроме того, робот может поворачиваться головой и телом, достаточно быстро передвигать ногами и руками. Atlas самостоятельно перемещает крышки двигателя автомобиля из одной точки в другую.

Читайте также Boston Dynamics прекращает работу над своим человекоподобным роботом Atlas

«Робот использует модель машинного обучения для обнаружения и локализации креплений и отдельных контейнеров», — заявили в Boston Dynamics.

В компании добавили, что робот передвигается и выполняет все действия полностью автономно без дистанционного управления. Все благодаря датчикам зрения и силы.

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.