Boston Dynamics прекращает работу над своим человекоподобным роботом Atlas — Finance.ua

Boston Dynamics прекращает работу над своим человекоподобным роботом Atlas Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

Boston Dynamics прекращает работу над своим человекоподобным роботом Atlas

Американская компания Boston Dynamics выводит из строя своих гуманоидных роботов Atlas.

Об этом сообщил TechCrunch.

Отмечается, что компания сосредоточится на коммерциализации других своих технологий. Кроме того, еще до февраля Boston Dynamics все еще демонстрировала возможности Atlas.

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Добавляется, что компания будет продолжать исследовать и разрабатывать новые технологии для коммерческих гуманоидов в штаб-квартире в Массачусетсе.

«На момент своего дебюта Atlas был одним из самых совершенных гуманоидных роботов, когда-либо создававшихся», — говорится в сообщении.

Также после приобретения компании Hyundai появилась большая вероятность, что будущие обновления продуктов Boston Dynamics будут использоваться в автомобильной промышленности.

Економічна Правда По материалам:

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