Boston Dynamics с помощью ChatGPT научила своего робопса разговаривать — Finance.ua

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Boston Dynamics с помощью ChatGPT научила своего робопса разговаривать

Технологии&Авто
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Boston Dynamics с помощью ChatGPT научила своего робопса разговаривать
Boston Dynamics с помощью ChatGPT научила своего робопса разговаривать
Известный робот-собака от Boston Dynamics теперь не только будет бегать и прыгать, но и разговаривать. Это стало возможно благодаря технологии искусственного интеллекта.
Соответствующее видео компания разместила в YouTube.
На видео робопес в шляпке открывает рот и приглашает человека на экскурсию.
«Начнем наше путешествие? Зарядные станции, где работы Spot отдыхают и подзаряжаются, — наша первая точка. Пойдем, господа», — говорит робот-собака.
Как видно на видео, Spot способен отвечать на разные вопросы, например, о том, нравится ли ему его работа.
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Чтобы научить свой труд разговорам, Boston Dynamics использовала ChatGPT API от OpenAI наряду с некоторыми другими большими речевыми моделями с открытым кодом. Далее в Spot добавили динамик и сделали рот подвижным.
Мэтт Клингенсмит, главный инженер программного обеспечения в Boston Dynamics, говорит, что команда предоставила Spot «очень короткий сценарий» для каждого помещения на предприятии, которое он сочетает с изображениями, полученными с камер на корпусе. По словам компании, Spot использует модели Visual Question Answering, чтобы фактически создавать описания к изображениям и отвечать на вопросы по ним.
По материалам:
Espreso.tv
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