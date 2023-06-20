Студенты-инженеры разработали аналог робопса Boston Dynamics, который стоит в 50 раз дешевле — Finance.ua
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Студенты-инженеры разработали аналог робопса Boston Dynamics, который стоит в 50 раз дешевле

Технологии&Авто
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Студенты-инженеры разработали аналог робопса Boston Dynamics, который стоит в 50 раз дешевле
Студенты-инженеры разработали аналог робопса Boston Dynamics, который стоит в 50 раз дешевле
Студенты из австралийского университета Монаша, Александр Калверт и Натан Фергюсон создали собственный аналог Spot — известного робопса от Boston Dynamics.
Разработку назвали Dingo — в честь австралийской породы собак. Стоит робопес в 50 раз дешевле своего прототипа — $1300. Отметим, что Spot от Boston Dynamics сейчас можно приобрести не менее чем за $74 500.
Идея молодых разработчиков заключалась в «получении дешевого робота с открытым исходным кодом, который может быть использован студентами робототехники или другими инженерами в своих проектах».
Dingo весит 3 килограмма, что позволяет без проблем переносить его одной рукой. Кроме того, в верхней части работа встроена ручка для лучшей эргономики. Длина робопса составляет 38 см, ширина — 25 см.
По словам австралийских разработчиков, максимальная высота, на которой стоит Dingo, составляет 25 см, хотя ее можно регулировать на более низкую при необходимости. Управлять робопсом можно с помощью контроллера PlayStation или компьютерной клавиатуры. Также Dingo может переносить на себе небольшие грузы — весом до 0,5 кг.
Робот может двигаться в любом направлении, а также катиться, наклоняться и выискивать. Dingo может поворачивать и переворачивать тело, а также регулировать траекторию движения.

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По материалам:
noworries
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