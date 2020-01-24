В Раде хотят ввести налог на онлайн-сервисы

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В Верховную Раду подали законопроект, которым хотят ввести налог на добавленную стоимость для онлайн-сервисов и соцсетей.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Инициатором проекта закона выступил депутат от “Слуги народа” Данил Гетманцев.
Целью законопроекта указано увеличение доходов госбюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины.
Законопроектом предусмотрено введение налога на добавленную стоимость для всех поставщиков электронных услуг, а именно:
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Для этого законопроект, в частности, предлагает:
В случае принятия документа, налогообложение может сказаться на стоимости услуг, предоставляемых сервисами.
Ранее Finance.ua сообщал, что Европейский Союз планирует ввести налог на цифровые услуги.
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