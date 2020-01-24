В Раде хотят ввести налог на онлайн-сервисы

В Верховную Раду подали законопроект, которым хотят ввести налог на добавленную стоимость для онлайн-сервисов и соцсетей.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Инициатором проекта закона выступил депутат от “Слуги народа” Данил Гетманцев.

Целью законопроекта указано увеличение доходов госбюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины.

Законопроектом предусмотрено введение налога на добавленную стоимость для всех поставщиков электронных услуг, а именно:

сервисов поставки изображений, текстов, фотографий, электронных книг и журналов;

сервисов поставки видео по запросу, игр, азартных игр, включая поставки услуг по участию в таких играх;

сервисов для доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и другим подобным ресурсам;

сервисов облачного хранения данных;

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сервисов поставки (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему;

сервисов предоставления рекламных услуг в сети, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Для этого законопроект, в частности, предлагает:

определить перечень электронных услуг;

включить нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость;

установить правила определения места поставки электронных услуг (B2C);

установить форму и определить порядок направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение;

определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале;

предусмотреть уплату налогового обязательства для нерезидента в иностранной валюте.

В случае принятия документа, налогообложение может сказаться на стоимости услуг, предоставляемых сервисами.

Ранее Finance.ua сообщал, что Европейский Союз планирует ввести налог на цифровые услуги.