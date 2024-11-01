Kia представила свой первый пикап Tasman — Finance.ua

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Kia представила свой первый пикап Tasman

Технологии&Авто
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Kia представила свой первый пикап Tasman
Kia представила свой первый пикап Tasman
Kia представила свой первый пикап Tasman, конкурирующий с Ford F-150 и другими популярными моделями в данном классе.
Бренд, ранее фокусировавшийся на седанах, кроссоверах и коммерческом транспорте, вдохновлялся внедорожником Kia Mohave. Машина характеризуется рублеными формами кузова, который будет предлагаться в девяти цветах.
Kia представила свой первый пикап Tasman
В оснащение входят 12,3-дюймовый экран, система Harmon Kardon и поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Машина будет выпускаться в стандартном варианте, а также в более внедорожных версиях X-Line и X-Pro.
Kia представила свой первый пикап Tasman
Kia Tasman будет оснащен мощными двигателями, варьирующимися в зависимости от рынка. Продажа начнется в 2025 году.
По материалам:
newsyou.info
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