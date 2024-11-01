Kia представила свой первый пикап Tasman — Finance.ua

Kia представила свой первый пикап Tasman Сегодня 02:36 — Технологии&Авто

Kia представила свой первый пикап Tasman

Kia представила свой первый пикап Tasman, конкурирующий с Ford F-150 и другими популярными моделями в данном классе.

Бренд, ранее фокусировавшийся на седанах, кроссоверах и коммерческом транспорте, вдохновлялся внедорожником Kia Mohave. Машина характеризуется рублеными формами кузова, который будет предлагаться в девяти цветах.

В оснащение входят 12,3-дюймовый экран, система Harmon Kardon и поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Машина будет выпускаться в стандартном варианте, а также в более внедорожных версиях X-Line и X-Pro.

Kia Tasman будет оснащен мощными двигателями, варьирующимися в зависимости от рынка. Продажа начнется в 2025 году.

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