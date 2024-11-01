Apple будет выпускать MacBook Air с удвоенным объемом оперативной памяти — Finance.ua

Apple будет выпускать MacBook Air с удвоенным объемом оперативной памяти 01.11.2024, 00:24 — Технологии&Авто

Apple будет выпускать MacBook Air с удвоенным объемом оперативной памяти

Apple продолжает неделю анонсов и только что объявила об изменениях в конфигурациях MacBook Air, цены на которые стартуют от 999 долларов.

В 2016 году Apple отказалась от компьютеров с 4 ГБ оперативной памяти, удвоив минимальный объем до 8 ГБ. Теперь компания делает это снова. Ни один из компьютеров Apple, представленных на этой неделе, не получил менее 16 ГБ оперативной памяти.

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2 и M 3 , Теперь Apple объявила, что такой объем оперативной памяти будет минимальным и для MacBook Air на базе чипов Mи M пишет The Verge. Примечательно, что цена при этом не изменилась. Самый дешевый MacBook Air все еще стоит от 999 долларов. Хотя Apple прямо об этом не говорит, вероятной причиной увеличения ОП является повсеместное внедрение искусственного интеллекта компании Apple Intelligence.

Напомним, восемь лет назад Apple сделала 8 ГБ оперативной памяти минимумом для 13-дюймового MacBook Air. Спустя несколько месяцев после этого компания прекратила выпуск 11-дюймовой версии с 4 ГБ ОП.

НВ По материалам:

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