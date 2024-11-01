Apple будет выпускать MacBook Air с удвоенным объемом оперативной памяти — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple будет выпускать MacBook Air с удвоенным объемом оперативной памяти

Технологии&Авто
11
Apple будет выпускать MacBook Air с удвоенным объемом оперативной памяти
Apple будет выпускать MacBook Air с удвоенным объемом оперативной памяти
Apple продолжает неделю анонсов и только что объявила об изменениях в конфигурациях MacBook Air, цены на которые стартуют от 999 долларов.
В 2016 году Apple отказалась от компьютеров с 4 ГБ оперативной памяти, удвоив минимальный объем до 8 ГБ. Теперь компания делает это снова. Ни один из компьютеров Apple, представленных на этой неделе, не получил менее 16 ГБ оперативной памяти.
Читайте также
Теперь Apple объявила, что такой объем оперативной памяти будет минимальным и для MacBook Air на базе чипов M2 и M3, пишет The Verge. Примечательно, что цена при этом не изменилась. Самый дешевый MacBook Air все еще стоит от 999 долларов. Хотя Apple прямо об этом не говорит, вероятной причиной увеличения ОП является повсеместное внедрение искусственного интеллекта компании Apple Intelligence.
Напомним, восемь лет назад Apple сделала 8 ГБ оперативной памяти минимумом для 13-дюймового MacBook Air. Спустя несколько месяцев после этого компания прекратила выпуск 11-дюймовой версии с 4 ГБ ОП.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.