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Милованов объяснил суть идеи "инвестиционной няни"

Милованов объяснил суть идеи "инвестиционной няни"

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов пояснил, в чем заключается идея “инвестиционной няни”.

Об этом он рассказал 27 января в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

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По словам Милованова, между Кабмином и инвесторами будут заключаться зеркальные договоры.

“Идея “инвестиционной няни” состоит в том, что правительство Украины подписывает конкретные условия с инвестором, и таким образом правительство Украины будет отвечать в международных судах перед инвестором за нарушения, ну и инвестор также будет отвечать перед правительством Украины − это зеркальный договор”, − указал министр.

Он уверен, что таким образом государство покажет иностранным и украинским инвесторам, что оно готово обеспечить верховенство права.

Милованов уточнил, проект “инвестиционной няни” будет реализован на базе правительственной организации UkraineInvest.

“Операционно это будет решаться на базе UkraineInvest… <…> Это организация, которая является полностью государственным агентством по привлечению инвестиций”, − отметил глава Минэкономики.

Он также добавил, что в течение нескольких недель законопроект об “инвестиционных нянях” будет вынесен на рассмотрение Кабмина, а затем направлен в Верховную Раду.

По материалам Корреспондент.net
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