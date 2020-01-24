Милованов объяснил суть идеи "инвестиционной няни"

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов пояснил, в чем заключается идея “инвестиционной няни”.
Об этом он рассказал 27 января в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.
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По словам Милованова, между Кабмином и инвесторами будут заключаться зеркальные договоры.
“Идея “инвестиционной няни” состоит в том, что правительство Украины подписывает конкретные условия с инвестором, и таким образом правительство Украины будет отвечать в международных судах перед инвестором за нарушения, ну и инвестор также будет отвечать перед правительством Украины − это зеркальный договор”, − указал министр.
Он уверен, что таким образом государство покажет иностранным и украинским инвесторам, что оно готово обеспечить верховенство права.
Милованов уточнил, проект “инвестиционной няни” будет реализован на базе правительственной организации UkraineInvest.
“Операционно это будет решаться на базе UkraineInvest… <…> Это организация, которая является полностью государственным агентством по привлечению инвестиций”, − отметил глава Минэкономики.
Он также добавил, что в течение нескольких недель законопроект об “инвестиционных нянях” будет вынесен на рассмотрение Кабмина, а затем направлен в Верховную Раду.
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