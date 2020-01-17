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Инвесторам, которые вложат в приватизацию более 10 миллионов долларов, предоставят налоговые каникулы - Зеленский

Инвесторам, которые вложат в приватизацию более 10 миллионов долларов, предоставят налоговые каникулы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Об этом он сказал во время выступления на форуме в Давосе.

“Первые 2 года всем инвесторам, которые пойдут в приватизацию на 10 млн долларов плюс, мы даем налоговые каникулы: вы не будете платить налог на прибыль в течение 5 лет”, – подчеркнул президент.

Он также призвал инвесторов вкладывать средства в Украине, пока здесь “дешевле, чем в Европе”.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

“Мы сейчас подготовили новую программу, которая называется Investment nanny. Каждому инвестору, который приведет в Украину более 100 млн долларов, мы обеспечим отдельный контракт с государством.

Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, который говорит на 5 языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать”, – рассказал глава государства.

Он добавил, что государство уже готово выставить на продажу 500 компаний.

По материалам Економічна Правда
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