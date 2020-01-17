Мошенники выдают себя за работников крупных банков: как их распознать

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Новое SMS-мошенничество – аферисты выманивают у украинцев сотни тысяч гривен. Отправляют жертве сообщение и благодаря ему получают доступ к банковским счетам.
“Со счета сняли определенную сумму денег без вашего ведома”, – такие SMS, якобы от сотрудников банка, поступают украинцам чуть ли не ежедневно. Но чаще всего это делают мошенники.
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В сообщении, которое пришло нашему корреспонденту, сообщается, что он будто что-то оплатил. Все подробности предлагают узнать по телефону в SMS. Набираем. Мужчина на том конце провода сразу спрашивает, где именно зарегистрирована банковская карта и кто ее владелец. Для блокировки непонятной оплаты просят назвать данные карты. Зачитываем номер карты и дату, до которой она действительна. И здесь псевдоработник интересуется секретной информацией типа кода регистрации.
Озвучиваем три вымышленные цифры. Далее мошенники спрашивают об остатке средств на счету и сообщают:
“Сейчас буду присылать вам SMS для подтверждения, чтобы аннулировать данную заявку”.
Через минуту на мобильный действительно поступает сообщение. Однако оно не об аннулировании заявки. Это банк прислал сообщение о том, что мошенники пытаются снять со счета 9600 гривен, хотя на карточке никаких денег, но для этого нужно прислать специальный пароль, который мошенники так долго расспрашивали.
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