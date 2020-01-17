Какие банкноты подделывали чаще всего в 2019 году

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Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца – номиналом 500 гривен (2006 года) и 100 гривен (2005 года).
Об этом сообщили в Нацбанке.
Количество этих банкнот составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.
Однако уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2019 года остается стабильно низким.
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Мониторинг состояния изъятия из обращения гривневых банкнот показал, что в прошлом году на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот (в 2018 году – 2,5 шт., 2017 – 3,6 шт.).
В странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 шт. поддельных банкнот евро (в 2017 году – 33 шт.).
Среди фальшивых банкнот иностранной валюты преобладали:
Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты следующих номиналов:
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