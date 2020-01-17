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Какие банкноты подделывали чаще всего в 2019 году

Какие банкноты подделывали чаще всего в 2019 году

Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца – номиналом 500 гривен (2006 года) и 100 гривен (2005 года).

Об этом сообщили в Нацбанке.

Количество этих банкнот составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.

Однако уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2019 года остается стабильно низким.

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Мониторинг состояния изъятия из обращения гривневых банкнот показал, что в прошлом году на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот (в 2018 году – 2,5 шт., 2017 – 3,6 шт.).

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В странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 шт. поддельных банкнот евро (в 2017 году – 33 шт.).

Среди фальшивых банкнот иностранной валюты преобладали:

  • доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
  • евро (23%);
  • российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты следующих номиналов:

  • 100 долларов США (96% от общего количества изъятых поддельных долларов США);
  • 50 и 500 евро (56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро).

Справка Finance.ua:

  • 23 января СМИ сообщили, что Украину наводнили поддельные гривны.
  • Имеющиеся на банкнотах гривны элементы защиты позволяют выявлять поддельные денежные знаки даже при внимательном визуальном и тактильном контроле без применения специальных детекторов.
  • От президента Украины требуют отменить все существующие металлические деньги.
По материалам Finance.UA
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