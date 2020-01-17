Оpendatabot: первые рейдерские захваты уже произошли в этом году

Рейдерство – это одна из самых больших проблем украинского бизнеса и серьезная причина не регистрировать компанию в Украине. Ежегодно в Украине происходит в среднем 400 рейдерских захватов. Причем с 2014 года количество рейдерства постоянно растет.

Об этом пишет Опендатабот на своем сайте.

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21 января 2020 года владелец и директор ООО «Профтим» Смирнов Олег Сергеевич получил сообщение от Опендатабот о том, что произошла смена собственника по его компании на неизвестное лицо – Моисеева Максима Сергеевича.

После оповещения пострадавший обратился в Министерство юстиции и узнал, что смена собственника была зарегистрирована государственным регистратором ЦПАП Печерской РГА Мельниковой Н.С. на основании, как потом выяснилось, поддельной доверенности.

«23 декабря киевский частный нотариус Андрущенко Людмила Николаевна заверила доверенность. Однако впоследствии злоумышленники подделали в ней регистрационные данные компании, мою подпись и печать. Так на основе поддельной доверенности были внесены недостоверные данные об учредителях предприятия. Скорее всего, преступники намеревались в дальнейшем завладеть корпоративными правами и активами компании», – комментирует директор ООО «Профтим» О.Смирнов.

На сегодняшний день уже подано заявление в правоохранительные органы и внесены сведения в ЕГРДР, направлена ​​жалоба в Антирейдерскую комиссию Министерства юстиции Украины. Благодаря быстрому реагированию со стороны законного владельца ООО «Профтим» дальнейшее переоформление компании и ее имущества остановлено.

Справка Finance.ua:

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