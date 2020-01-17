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Сделка по покупке банка Кредит Днепр у Пинчука на стадии завершения - Ярославский

Сделка по покупке банка Кредит Днепр у Пинчука на стадии завершения - Ярославский

Сделка по покупке владельцем группы DCH Александром Ярославским банка Кредит Днепр у олигарха Виктора Пинчука находится на стадии завершения.

Об этом Ярославский сказал в комментарии НВ в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

«Идет due giligence, идет процесс. Я думаю, где-то на стадии завершения», — заявил он.

Ярославский добавил, что купит банк, «если не будет никаких новых моментов». По его словам, сделка может быть закрыта примерно через месяц или даже быстрее.

Напомним, слухи о планах Пинчука продать банк Кредит Днепр появились в прошлом году. Тогда сообщалось, что инициатива о продаже банка исходит от Виктора Пинчука.

В январе 2020 года первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что Ярославский подал в НБУ письмо о намерениях в начале декабря 2019 года.

По материалам НВ
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