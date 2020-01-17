В КГГА показали новый дизайн «Карточки киевлянина» (фото)

Как будет выглядеть “Карточка киевлянина”, написал Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров в FACEBOOK.

“Вид новый, но внутренне карточка так же многофункциональна. Некоторые киевляне ошибочно полагают, что карточкой пользуются исключительно льготники. Но это совсем не так. Получить карточку могут все граждане, проживающие или трудоустроенные в Киеве”, – отметил он.

Карточка киевлянина – это:

ключ к ряду е-услуг благодаря идентификации владельца через BankID;

проездной в транспорте;

оплата коммунальных без комиссии;

билеты в музеи и театры Киева со скидкой, а иногда и вовсе бесплатно;

специальные цены на лекарства в аптеках “Фармация”;

скидки на хлеб в киосках “Киевхлеб”;

система скидок в торговых сетях столицы.

Ранее в Киевсовете рассказали, кто может получить “Карточку киевлянина”.

Справка Finance.ua:

В настоящее время насчитывается более 800 тысяч владельцев Карточки киевлянина.