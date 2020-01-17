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В КГГА показали новый дизайн «Карточки киевлянина» (фото)

В КГГА показали новый дизайн «Карточки киевлянина» (фото)

Как будет выглядеть “Карточка киевлянина”, написал Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров в FACEBOOK.

“Вид новый, но внутренне карточка так же многофункциональна. Некоторые киевляне ошибочно полагают, что карточкой пользуются исключительно льготники. Но это совсем не так. Получить карточку могут все граждане, проживающие или трудоустроенные в Киеве”, – отметил он.

Карточка киевлянина – это:

  • ключ к ряду е-услуг благодаря идентификации владельца через BankID;
  • проездной в транспорте;
  • оплата коммунальных без комиссии;
  • билеты в музеи и театры Киева со скидкой, а иногда и вовсе бесплатно;
  • специальные цены на лекарства в аптеках “Фармация”;
  • скидки на хлеб в киосках “Киевхлеб”;
  • система скидок в торговых сетях столицы.

Ранее в Киевсовете рассказали, кто может получить “Карточку киевлянина”.

Справка Finance.ua:

  • В настоящее время насчитывается более 800 тысяч владельцев Карточки киевлянина.
По материалам Finance.UA
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