У Зеленского рассказали, как рынок земли отразится на экономике

В Офисе президента ожидают ускорение темпов роста ВВП Украины на 1,5% после запуска рынка земли в стране.

Об этом в интервью изданию The Report Company сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

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“Мы прогнозируем увеличение темпов роста ВВП примерно на 1,5% в результате реформы рынка земли, а также увеличение прямых иностранных инвестиций в более широком масштабе в сельскохозяйственный сектор”, – сказала она.