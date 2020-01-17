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Сервис Prozorro ввел комиссию из всех государственных закупок

Сервис Prozorro ввел комиссию из всех государственных закупок

С 15 января сервис “Prozorro.Продажи” ввел комиссию в размере 5% из всех государственных закупок. До этого система работала в пилотном бесплатном режиме. Ранее принятый в первом чтении законопроект предусматривает, что продажа земли государственной и коммунальной собственности будет происходить только через Prozorro.

“Поставщики, которые продают свой товар в электронном каталоге Prozorro Market, будут платить комиссию в размере 5% от сделки. В течение 8 месяцев с тех пор, как Prozorro Market начал свою работу в пилоте, плата из бизнеса не взималась. По состоянию на сегодня сумма заключенных договоров в каталоге составляет более 9 миллионов гривен”, – говорится в сообщении.

Prozorro Market – это законная процедура в системе Prozorro. Государственные заказчики используют ее, покупая товары широкого потребления – от бензина до бумаги – на сумму до 200 тыс. грн в год.

По принципу работы Prozorro Market напоминает обычный интернет-магазин, только для бюджетных учреждений: выбрал – положил в корзину – подписал договор – и товар на руках. 7 дней на поставку товара и 14 дней на его оплату (а не полгода или год, как это часто случается во время применения других процедур в системе).

По материалам ТСН
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