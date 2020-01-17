В Prozorro утверждают, что не вводили 5% комиссию на все закупки

Вчера в СМИ появилась информация о введении комиссии в 5% за участие в публичных закупках. Она не соответствует действительности и вводит участников рынка в заблуждение.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи.

“Впервые этот фейк был опубликован в анонимном телеграмм-канале. Его автор демонстрирует в тексте полную некомпетентность в сфере публичных закупок, незнание разницы между системой Prozorro, инструментом допороговых закупок Prozorro Market и системой Prozorro.Продажи, которая вовсе не касается закупок”, – говорится в сообщении.

Как происходит участие в публичных закупках:

1). Плата за участие в публичных закупках определяется постановлением Кабинета Министров Украины. Максимальный размер платы сейчас составляет 3400 грн. Именно столько нужно заплатить за участие в тендере с ожидаемой стоимостью от 4 миллионов гривен. В целом, размер тарифов в системе Prozorro составляет до 0,1% от ожидаемой стоимости закупки, а не 5%.

2). 5% комиссии от сделки – это тариф, с 15 января действующий в пилотном проекте допороговых закупок Prozorro Market. И эта плата взимается с участника исключительно в случае подписанного договора.

3). Что такое Prozorro Market? Это новый инструмент для закупок товаров широкого потребления на небольшие суммы (до 200 тыс. грн). Инструмент не является обязательным для использования заказчиками. Prozorro Market был запущен в апреле 2019 года, и с тех пор государственные органы заказали в нем товаров на сумму 10 млн грн. За аналогичный период в системе Prozorro было проведено закупок на 350 миллиардов гривен.

4). По принципу работы Prozorro Market – обычный интернет-магазин для бюджетных учреждений: заказчик выбирает товар, кладет его в корзину, подписывает договор – и товар на руках. И любой маркетплейс взимает с бизнеса плату за размещение там товаров. Чтобы развивать интерфейс и клиентский сервис Prozorro Market, а также пополнять ассортимент товаров и квалифицировать каждого поставщика, Центральная закупочная организация и авторизованные площадки Prozorro требуют человеческих, временных и материальных ресурсов. Именно с этими затратами и связано введение тарифов. ЦЗО получает 3%, электронная площадка-провайдер услуги – 2%.

5). Сам размер тарифа будет пересмотрен после консультаций с рынком. С введением в действие новой редакции Закона 19 апреля 2020 г. размер тарифа в Prozorro Market будет уже регулироваться постановлением Кабинета Министров Украины.

6). Любая связь между публичными закупками и системой Prozorro.Продажи, которая занимается продажей государственного имущества, как и с продажей земли, вовсе отсутствует. Закупки ≠ продажи. Это антонимы.