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Стало известно, сколько пенсионеров в Украине получают пенсию более 10 000 грн

Стало известно, сколько пенсионеров в Украине получают пенсию более 10 000 грн

По состоянию на 1 января 2020 почти 260 тысяч украинцев получают пенсию в размере более 10 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины в комментарии УНН.

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“Размер пенсии более 10 000 гривен по состоянию на 1 января 2020 получают 259 519 человек”, – говорится в сообщении.

Добавим, указанная информация предоставляется без данных по Автономной Республике Крым, Севастополя, данных по временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

По материалам УНН
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