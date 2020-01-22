Стало известно, сколько пенсионеров в Украине получают пенсию более 10 000 грн

По состоянию на 1 января 2020 почти 260 тысяч украинцев получают пенсию в размере более 10 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины в комментарии УНН.

Читайте также: Пенсию меньше 3 тысяч получают 70% украинцев – Минсоцполитики

“Размер пенсии более 10 000 гривен по состоянию на 1 января 2020 получают 259 519 человек”, – говорится в сообщении.

Добавим, указанная информация предоставляется без данных по Автономной Республике Крым, Севастополя, данных по временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.