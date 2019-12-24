Пенсию меньше 3 тысяч получают 70% украинцев - Минсоцполитики

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Заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко отметила, что 70% пенсионеров в Украине получают пенсию в сумме до 3 тысяч гривен.
Об этом она сказала в видео, опубликованном на странице Министерства социальной политики в FACEBOOK.
“Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии”, – заявила Ненюченко.
По ее словам, сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров. 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума.
При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.
Напомним, в 2020 году в Украине запланировано три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре.
В январе должны повысить пенсии военным, а в июле и декабре вырастет минимальная пенсия для всех граждан.
Трем группам пенсионного возраста стоит ожидать увеличения от перерасчета прожиточного минимума в 2020 году:
Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.
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