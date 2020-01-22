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Страны с самым дешевым и самым дорогим интернетом - исследование

Страны с самым дешевым и самым дорогим интернетом - исследование

Украина заняла второе место в рейтинге дешевизны интернета. Исследователи подсчитали, что средняя стоимость интернета здесь составляет $6,64 в месяц.

Об этом свидетельствует опубликованный рейтинг, составленный британской консалтинговой компанией BDRC Continental в период с 28 ноября 2019 г. по 8 января 2020 г. и включающий 206 стран.

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В прошлом году Украина занимала первое место в этом рейтинге, но за год цена выросла на $1,64.

Страны с самым дешевым интернетом:

  • Сирия – $6,60 в месяц;
  • Украина – $6,64;
  • Российская Федерация – $7,35;
  • Румыния – $8,15;
  • Беларусь – $9,87.

Самая дорогая интернет-связь в следующих странах:

  • Эритрея (Восточная Африка) – $2666;
  • Йемен – $2466;
  • Мавритания – $694;
  • Теркс и Кайкос – $310;
  • Республика Бурунди – $283.

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По материалам Finance.UA
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