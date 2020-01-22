Страны с самым дешевым и самым дорогим интернетом - исследование

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Украина заняла второе место в рейтинге дешевизны интернета. Исследователи подсчитали, что средняя стоимость интернета здесь составляет $6,64 в месяц.
Об этом свидетельствует опубликованный рейтинг, составленный британской консалтинговой компанией BDRC Continental в период с 28 ноября 2019 г. по 8 января 2020 г. и включающий 206 стран.
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В прошлом году Украина занимала первое место в этом рейтинге, но за год цена выросла на $1,64.
Страны с самым дешевым интернетом:
Самая дорогая интернет-связь в следующих странах:
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