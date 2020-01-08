Отключениям интернета дали денежную оценку

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Ущерб для мировой экономики от преднамеренных отключений интернета, в основном правительствами разных стран, достиг 8,05 млрд долларов в 2019 году.
Об этом пишет сайт Сегодня со ссылкой на исследование Top10VPN.
По оценке компании, стоимость отключений интернета для мировой экономики выросла на 235% с 2016 года.
2019 год оказался рекордным по числу таких отключений – количество масштабных отключений интернета (для всей страны или крупных регионов) достигло 122, а их длительность в общей сложности превысила 18 тыс. часов. Как отмечают авторы доклада, в большинстве случаев отключения происходили в ответ на протесты и массовые беспорядки, особенно вокруг выборов.
В общей сложности подобные отключения интернета имели место в прошлом году в 21 стране. Лидером по цене таких отключений стал Ирак – его экономике это стоило 2,3 млрд долларов, далее следуют Судан (1,9 млрд долларов), Индия (1,3 млрд долларов), Венесуэла (1,1 млрд долларов) и Иран (611 млн долларов).
Среди регионов на первом месте находятся Ближний Восток и Северная Африка (3,1 млрд долларов), за ними следуют Африка к югу от Сахары (2,2 млрд долларов) и Азия (1,7 млрд долларов). Притом дольше всего интернет отключали именно в Азии – в общей сложности на 9,7 тыс. часов – и в Африке к югу от Сахары (7,8 тыс. часов), длительность отключения на Ближнем Востоке составляет лишь 577 часов.
Помимо собственно отключений интернета в докладе рассматривается и блокировка соцсетей и мессенджеров. Здесь лидером стал WhatsApp – его блокировали на 6,23 тыс. часов, далее идут Facebook (6,2 тыс. часов) и Instagram (6,19 тыс. часов).
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