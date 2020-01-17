В Индии передумали строить Hyperloop

Правительство индийского штата Махараштра отказывается от проекта сверхскоростной транспортной системы Hyperloop, которая должна была соединить столицу штата Мумбаи с индийским городом Пуна, The Indian Express.

Как заявил журналистам заместитель главного министра Махараштры Аджит Павар, проект Hyperloop пока “не реализован нигде в мире”.

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“Пусть его сначала построят где-нибудь, хотя бы 10 км. Если он будет успешным, тогда мы рассмотрим возможность его внедрения в штате”, — отметил замминистра.

По его словам, хотя правительство штата не располагает ресурсами для реализации такого масштабного проекта на экспериментальной основе, в случае необходимости оно готово рассмотреть его.

Предыдущая администрация штата планировала выделить на проект Hyperloop $10 млрд. Предполагалось, что сверхскоростная трасса поможет уменьшить время передвижения между городами Мумбаи и Пуна с 3-4 часов до 35 минут.

Идею Hyperloop представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 км/ч будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом, капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки.

Впервые Маск заговорил о тоннеле в конце 2016 года. Тоннель длинной 4 км берет начало под главным офисом компании SpaceX в калифорнийском городе Хоторн и заканчивается в пригороде Лос-Анджелеса.

Наибольшую активность в воплощении этой идеи проявили компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies (НТТ).

Так, HTT заключила соглашения с рядом стран о строительстве и тестировании там подобных систем. В 2016 году договоренность была достигнута с правительством Словакии, в 2017 году — с правительством Индии, в 2018 году — с властями американских штатов Огайо и Иллинойс.