Hyperloop в Украине не будет, - Криклий

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Новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал абсурдной идею строительства Hyperloop в Украине.
Об этом он сказал в интервью днепровском изданию “Наш город”.
Он отметил, что высокоскоростного поезда Hyperloop в Украине не будет, легче “изобрести технологию телепортации”.
“Я считаю, что идея, мягко говоря,абсурдна. И если мы хотим о чем-то таком мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее, и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально во всех направлениях”, – заявил министр.
Напомним, в июне 2018 года Мининфраструктуры, которое возглавлял Владимир Омелян, подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Нyperloop Transportation Technologies. Стороны договорились совместно разрабатывать технологию и искать инвесторов.
Нyperloop – проект вакуумного поезда, он представляет собой систему трубопроводов для перемещения капсулы с пассажирами или грузами. Скорость состава может достигать 1220 км/ч. Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что hyperloop будет вдвое быстрее, чем самолет и до четырех раз быстрее, чем высокоскоростные поезда. Строительство экспериментальной трассы началось в январе 2016 года вблизи Лас-Вегаса. В случае успешной реализации проекта расстояние между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом можно будет преодолевать всего за 35 минут.
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