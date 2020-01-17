США ужесточат выдачу виз

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство США планирует ужесточить выдачу туристических виз иностранкам, которые планируют рожать детей на их территории.
Об этом сообщает Axios.
Читайте также: Каждый второй украинец получает отказ в визе в США, – Госдеп
Сообщается, что в администрации президента США Дональда Трампа могут уже на этой неделе объявить об ужесточении правил выдачи виз для борьбы с “родильным туризмом”. Планируется, что сотрудники Госдепартамента смогут отказывать в выдаче документа, если посчитают, что заявитель планирует въехать в США с целью добиться гражданства для ребенка.
“Эти изменения направлены на устранение рисков национальной безопасности и правоприменения, связанных с “родильным туризмом”, включая криминальную деятельность в этой индустрии”, – сообщил представитель Госдепа США.
Ежегодно на территории США рождается около 33 тысяч детей иностранцев.
Отметим, в США гражданство предоставляется любому человеку, который родился на территории страны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии - экспертВчера, 05:08 - 6080 11
Укрпочта объяснила, как ускорить доставку из китайских интернет-магазинов14.08.2015, 16:30 - 24207 8
Гончарук хочет сделать ипотеку даже более дешевой, чем НБУ3 ч. назад - 871 3
Дубилет хочет упростить общение бизнеса с военкоматами2 ч. назад - 538 3
В КГГА назвали сроки запуска Wi-Fi в метро2 ч. назад - 289 3
Размер пособия на ребенка в ПольшеВчера, 17:21 - 13985 2
ПФУ снизил показатель средней зарплаты4 ч. назад - 7281 1
Как колебалась стоимость жилья в Киеве за последние 5 лет (инфографика)Вчера, 19:06 - 3077
Введен новый налог на продажу автомобилей2 ч. назад - 2647
Что должны помнить предприниматели о РРО в 2020 году5 ч. назад - 2341 3
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 1488
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 971
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 937 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1873
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2016 1