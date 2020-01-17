США ужесточат выдачу виз

Правительство США планирует ужесточить выдачу туристических виз иностранкам, которые планируют рожать детей на их территории.

Об этом сообщает Axios.

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Сообщается, что в администрации президента США Дональда Трампа могут уже на этой неделе объявить об ужесточении правил выдачи виз для борьбы с “родильным туризмом”. Планируется, что сотрудники Госдепартамента смогут отказывать в выдаче документа, если посчитают, что заявитель планирует въехать в США с целью добиться гражданства для ребенка.

“Эти изменения направлены на устранение рисков национальной безопасности и правоприменения, связанных с “родильным туризмом”, включая криминальную деятельность в этой индустрии”, – сообщил представитель Госдепа США.

Ежегодно на территории США рождается около 33 тысяч детей иностранцев.

Отметим, в США гражданство предоставляется любому человеку, который родился на территории страны.