Каждый второй украинец получает отказ в визе в США, - Госдеп

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Почти половина украинцев получают отказ в визе в США, когда хотят временно посетить страну.
Об этом свидетельствуют данные Бюро Государственного департамента США.
Так, согласно официальным данным уровень отказов для украинских граждан составляет 45,06%.
Стоит отметить, что граждане почти всех граничащих с Украиной государств получают отказы в визе реже:
Виза B-1/B-2 – выдается иностранным гражданам, которые летят в США на временное пребывание по делам бизнеса, отдыха или лечения.
При этом виза не гарантирует въезда в страну. Решение принимает инспектор иммиграционной службы непосредственно в пункте пересечения границы.
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