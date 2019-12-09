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Каждый второй украинец получает отказ в визе в США, - Госдеп

Каждый второй украинец получает отказ в визе в США, - Госдеп

Почти половина украинцев получают отказ в визе в США, когда хотят временно посетить страну.

Об этом свидетельствуют данные Бюро Государственного департамента США.

Так, согласно официальным данным уровень отказов для украинских граждан составляет 45,06%.

Стоит отметить, что граждане почти всех граничащих с Украиной государств получают отказы в визе реже:

  • для граждан Беларуси этот показатель составляет 21,93%;
  • Польши – 2,76%;
  • России – 15,19%;
  • Словакии – 11,99%;
  • Румынии – 9,11%;
  • Венгрии – 8,85%,
  • в Молдове получают отказ в посещении США чаще – в 58,03% случаев.

Виза B-1/B-2 – выдается иностранным гражданам, которые летят в США на временное пребывание по делам бизнеса, отдыха или лечения.

При этом виза не гарантирует въезда в страну. Решение принимает инспектор иммиграционной службы непосредственно в пункте пересечения границы.

По материалам РБК-Украина
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