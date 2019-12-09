Каждый второй украинец получает отказ в визе в США, - Госдеп

Почти половина украинцев получают отказ в визе в США, когда хотят временно посетить страну.

Об этом свидетельствуют данные Бюро Государственного департамента США.

Так, согласно официальным данным уровень отказов для украинских граждан составляет 45,06%.

Стоит отметить, что граждане почти всех граничащих с Украиной государств получают отказы в визе реже:

для граждан Беларуси этот показатель составляет 21,93%;

Польши – 2,76%;

России – 15,19%;

Словакии – 11,99%;

Румынии – 9,11%;

Венгрии – 8,85%,

в Молдове получают отказ в посещении США чаще – в 58,03% случаев.

Виза B-1/B-2 – выдается иностранным гражданам, которые летят в США на временное пребывание по делам бизнеса, отдыха или лечения.

При этом виза не гарантирует въезда в страну. Решение принимает инспектор иммиграционной службы непосредственно в пункте пересечения границы.