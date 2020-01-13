Аэропорт Ярославского и лоукост Ryanair установили прямое сообщение между Харьковом и Будапештом

Ирландский лоукост Ryanair 17 января начал выполнять рейсы из аэропорта «Харьков» в Будапешт.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в FACEBOOK.

“Вчера вечером стартовали первые прямые рейсы из аэропорта «Харьков» по одному из самых ожидаемых направлений — столицу Венгрии. Рейсы в Будапешт впервые выполняются из нашего аэропорта. Поздравляем харьковчан и гостей города с новыми возможностями”, – говорится в сообщении.

График:

перелеты по маршруту будут совершаться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям;

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стоимость билета в один конец без учета багажа (актуальна на момент публикации) – от 16,99 евро;