Аэропорт Ярославского и лоукост Ryanair установили прямое сообщение между Харьковом и Будапештом

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Ирландский лоукост Ryanair 17 января начал выполнять рейсы из аэропорта «Харьков» в Будапешт.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в FACEBOOK.
“Вчера вечером стартовали первые прямые рейсы из аэропорта «Харьков» по одному из самых ожидаемых направлений — столицу Венгрии. Рейсы в Будапешт впервые выполняются из нашего аэропорта. Поздравляем харьковчан и гостей города с новыми возможностями”, – говорится в сообщении.
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