Ryanair запустил новый рейс из Херсона

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Ирландский лоуостер Ryanair 15 января начал выполнять рейсы по маршруту из Катовице (Польша) в Херсон.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
График:
Стоимость билета в одну сторону: от 20 евро.
Самый дешевый тариф включает перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.
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