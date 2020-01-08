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Ryanair запустил новый рейс из Херсона

Ryanair запустил новый рейс из Херсона

Ирландский лоуостер Ryanair 15 января начал выполнять рейсы по маршруту из Катовице (Польша) в Херсон.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

График:

  • перелеты по маршруту будут совершаться два раза в неделю – каждую среду и воскресенье.
  • из Катовице рейс отбывает в 07:05 и прибывает в 10:05
  • по обратному маршруту – отлет в 10:38 и прибытие в 11:36.

Стоимость билета в одну сторону: от 20 евро.

Самый дешевый тариф включает перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Справка Finance.ua:

  • Ryanair изменил структуру тарифов, ввел возможность предварительного заказа питания на свои рейсы и изменил максимальный сбор за приоритетную посадку.
  • Средние расходы Ryanair на перевозку одного пассажира в 2019 фискальном году составили 47,02 евро, тогда как средний тариф только 37,03 евро.

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По материалам Finance.UA
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