Ryanair обновил тарифы и ввел предзаказ пищи в самолете

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Ryanair изменил структуру тарифов, ввел возможность предварительного заказа питания на свои рейсы и изменил максимальный сбор за приоритетную посадку.
Нововведение касается как непосредственно рейсов ирландского бюджетника, как и перелетов, которые выполняются дочерними структурами — польским Buzz и австрийским Laudamotion.
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В случае с самым дешевым тарифом Standard произошла только смена названия на Value. Он по-прежнему предусматривает провоз только маленькой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.
Тариф Plus, который ранее включал приоритетную посадку с возможностью провоза двух мест ручной клади, бесплатный выбор стандартного места и перевозку 20 кг багажа, теперь называется Regular и не включает багаж.
Тариф Flexi Plus переименовали в Plus. Ранее комплекс услуг по таким билетам включал приоритетную посадку с возможностью провоза двух мест ручной клади, бесплатный выбор любого места, быстрое прохождение контроля в аэропорту по fast track, бесплатную регистрацию в аэропорту и возможность изменять дату вылета.
Теперь тариф Plus включает провоз только маленькой ручной клади, бесплатный выбор стандартного места, 20 кг багажа и бесплатную регистрацию в аэропорту.
Сокращение числа включенных услуг отобразилось на стоимости билетов по тарифам Regular и Plus — теперь их цена не так сильно отличается от цен по самому дешевому тарифу.
Одновременно с этим Ryanair добавил возможность предварительного заказа питания, однако асортимент ограничен кофе, чаем, водой и снеками.
В случае со сбором за приоритетную посадку — его диапазон был изменен с 6-12 евро на 6-14 евро.
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