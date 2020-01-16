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Skoda представит внедорожную версию компактного кроссовера Kamiq (фото)

Skoda представит внедорожную версию компактного кроссовера Kamiq (фото)

Начало продаж модели с приставкой Scoutline в Европе начнется в июне этого года.

Кроссовер Skoda Kamiq был представлен около года назад и с тех пор обрастает разнообразными версиями и исполнениями. Мы уже видели топовый Kamiq Monte Carlo и купеобразный Kamiq GT для Китая.

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На этот раз чешская марка представила более “внедорожную” версию модели. Заметим, что подобная модификация уже предлагается для универсала Fabia.

Автомобиль получил матовые пластиковые накладки на колесные арки, серебристый декор переднего спойлера, заднего диффузора, зеркал заднего вида, порогов и багажных рейлингов на крыше, а также полностью светодиодные фонари и колесные диски особого дизайна.

Появились и шильдики с указанием комплектации. Стандартное оснащение включает светодиодные задние фонари и 17-дюймовые колеса, а также защиту моторного отсека.

Новая версия, несмотря на стилизацию, остается чистым паркетником – Skoda Kamiq Scoutline не предусматривает полноприводную трансмиссию, привод, как и в базовой модели, будет только передним. Выбор доступных силовых агрегатов тоже ничем не отличается: “Камику” доступна линейка из 5 моторов мощностью от 90 до 150 лошадиных сил.

По материалам Телеграф
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