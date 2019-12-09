Стала известна стоимость Skoda Rapid

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Прошел закрытый показ Skoda Rapid нового (второго) поколения. Эту новинку, которая получила классный дизайн и современные технологии, будут продавать по цене от 13 000 долларов.
Год назад в Европе, и в Украине в том числе, попрощались со старым «Рапидом». Вместо него автомобилистам предложили более современную Skoda Scala (она позиционируется как прямой конкурент Volkswagen Golf).
Однако, чешский автогигант не убрал полностью Rapid из своей модельной линейки. Его новое поколение будут выпускать в России. Возможно, новый «Рапид» попадет и в Украину. Во всяком случае, в нашей стране эта модель пользуется неплохим спросом.
Судя по всему, Skoda Rapid второго поколения будет сильно отличаться от модели первого поколения. Автомобиль получит более высококлассный дизайн кузова, в стиле Scala. Что же касается салона, то его выполнят в таком же стиле, как салоны кроссоверов Karoq и Kodiaq. Сенсорный дисплей установят высоко на центральной консоли.
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