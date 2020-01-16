В Индии ввели обязательную регистрацию дронов массой свыше 250 граммов

Министерство гражданской авиации Индии опубликовало новые правила полетов дронов. Согласно обновленной регуляторной политике, все владельцы беспилотных летательных аппаратов массой более 250 граммов должны сами пройти регистрацию, а также зарегистрировать свои дроны. Сделать это можно онлайн на платформе Digital Sky.

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Онлайн-регистрация гражданских операторов БПЛА и самих аппаратов действует в Индии с 2018 года, однако до сих пор она была добровольной. Весь процесс проходит в два этапа. На первом — должен зарегистрироваться сам владелец дрона, указав данные о себе. На втором — регистрируется дрон. После завершения процедуры выдаются два уникальных идентификационных номера: для оператора и для дрона.

С 13 января 2020 года регистрация операторов и дронов в Индии стала обязательной. Все владельцы беспилотников массой свыше 250 граммов, еще не прошедшие процедуру регистрации, должны получить идентификационные номера до 31 января 2020 года.

После этого срока все незарегистрированные владельцы таких дронов будут считаться нарушителями; при обнаружении им будет грозить до двух лет тюрьмы и до $14 тыс. штрафа.