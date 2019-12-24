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В Нью-Йорке хотят использовать беспилотники для поиска дефектов в зданиях

В Нью-Йорке хотят использовать беспилотники для поиска дефектов в зданиях

Дроны скоро могут стать ключевым решением для предотвращения травм у жителей Нью-Йорка из-за падения обломков разрушающихся с течением времени зданий.

Члены городского совета Нью-Йорка подготовили законопроект, согласно которому в течение 48 часов с момента подачи жалобы жителей на замеченные дефекты зданий или выявленные нарушения должна проводиться специальная проверка с помощью беспилотников.

Роботизированный летательный аппарат, как предполагается, будет использовать инфракрасную камеру и пару обычных камер для того, чтобы отслеживать температурные изменения в местах трещин в стенах зданий и проверять состояние крыши. Такой беспилотник стоит около $2500, но это позволит уменьшить затраты на проведение проверок, которыми будут заниматься частные компании, взимая плату с владельцев зданий.

Использование беспилотников также позволит справиться с нехваткой персонала в строительном отделе Нью-Йорка, экономя при этом бюджетные средства.

По материалам 3dnews.ru
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