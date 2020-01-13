Нацбанк объяснил скачки курса доллара на наличном рынке

На колебания курса доллара на наличном рынке накануне и после Нового года, прежде всего, повлиял психологический фактор.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий после презентации Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Чурий напомнил о сильном скачке курса доллара в октябре 2019 года, который, по его данным, точно был вызван психологическим фактором.

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В то же время НБУ не проводит никакой деятельности на наличном рынке.

“Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время наличный рынок очень сильно связан с безналичным. Поэтому мы видим, что этот психологический фактор довольно быстро сошел на нет”, – сказал он.

Как отметил Чурий, курс в Украине плавающий, который формируется согласно спросу и предложению, а НБУ не меняет свою роль на этом рынке.

“То есть мы принимаем в нем участие с целью прежде всего пополнения золотовалютных резервов, а во-вторых, для сглаживания колебаний”, – сказал он.

По его словам, “те колебания, которые сейчас происходят, не является исключением из правил, это примерно те же колебания, которые у нас всегда происходят”.