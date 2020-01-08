Курс доллара в Украине сказался на ценах – НБУ

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В Украине впервые за все годы независимости зафиксировали дефляцию в декабре. При этом замедление инфляции оказалось более существенным, чем предполагал Национальный банк Украины (НБУ) и другие экспертные организации. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
“Ключевым фактором существенного замедления роста потребительских цен было укрепление обменного курса гривны. Оно происходило учитывая высокий интерес инвесторов к гривневым финансовым инструментам, учитывая их привлекательную доходность на фоне длительного периода макроэкономической стабильности, а также общий рост производительности украинской экономики”, – объяснили в Нацбанке.
Также, по мнению специалистов Нацбанка, снижение инфляционного давления поддерживалось общим снижением мировых цен на энергоносители, которые Украина импортирует, и ослаблением давления со стороны предложения продуктов питания.
“В то же время постепенно улучшались инфляционные ожидания населения, финансовых аналитиков, бизнеса и банков. Вместе эти факторы перевесили влияние более быстрого, чем ожидалось, рост потребительского спроса и заработных плат”, – добавили в НБУ.
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