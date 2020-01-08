Ставки единого налога для упрощенцев с января 2020 года

Повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума повлияло на показатели максимальных ставок единого налога для упрощенцев I и II групп.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Житомирской области.

Стоит заметить, что фиксированные ставки единого налога устанавливают предпринимателям сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин, созданных в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий общин.

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Эти ставки зависят от вида хозяйственной деятельности и рассчитываются на календарный месяц (п. 293.2 НКУ).

Максимальный размер ставок единого налога устанавливают:

для I группы плательщиков единого налога – в пределах до 10% размера прожиточного минимума;

для II группы плательщиков единого налога – в пределах до 20% размера минимальной заработной платы.

С января 2020 года максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП-единщиков составляют:

для I группы – 210,20 грн (2102 грн х 10%);

для II группы – 944,60 грн (4723 грн х 20%).

Справка Finance.ua:

Для того чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения с общей, ФЛП у необходимо соответствовать всем требованиям той группы плательщика единого налога, которую он хочет избрать.