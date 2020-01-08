Ставки единого налога для упрощенцев с января 2020 года

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Повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума повлияло на показатели максимальных ставок единого налога для упрощенцев I и II групп.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Житомирской области.
Стоит заметить, что фиксированные ставки единого налога устанавливают предпринимателям сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин, созданных в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий общин.
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Эти ставки зависят от вида хозяйственной деятельности и рассчитываются на календарный месяц (п. 293.2 НКУ).
Максимальный размер ставок единого налога устанавливают:
С января 2020 года максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП-единщиков составляют:
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