0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 402 0

Ставки единого налога для упрощенцев с января 2020 года

Ставки единого налога для упрощенцев с января 2020 года

Повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума повлияло на показатели максимальных ставок единого налога для упрощенцев I и II групп.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Житомирской области.

Стоит заметить, что фиксированные ставки единого налога устанавливают предпринимателям сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин, созданных в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий общин.

Читайте также: Что делать в случае, когда ФЛП превысил объем дохода

Эти ставки зависят от вида хозяйственной деятельности и рассчитываются на календарный месяц (п. 293.2 НКУ).

Максимальный размер ставок единого налога устанавливают:

  • для I группы плательщиков единого налога – в пределах до 10% размера прожиточного минимума;
  • для II группы плательщиков единого налога – в пределах до 20% размера минимальной заработной платы.

Как закрыть ФЛП в 2020 году

С января 2020 года максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП-единщиков составляют:

  • для I группы – 210,20 грн (2102 грн х 10%);
  • для II группы – 944,60 грн (4723 грн х 20%).

Справка Finance.ua:

  • Для того чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения с общей, ФЛПу необходимо соответствовать всем требованиям той группы плательщика единого налога, которую он хочет избрать.
  • Депутаты могут разрешить ФЛП сразу избирать упрощенную систему налогообложения.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.