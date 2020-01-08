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Глава Госгеослужбы о зарплатах: сложно требовать честной работы за 8 тысяч

Глава Госгеослужбы о зарплатах: сложно требовать честной работы за 8 тысяч

Глава Государственной служба геологии и недр Роман Опимах рассказал о своей зарплате и зарплатах госслужащих.

“Я еще, по-моему, не получил за месяц зарплату, у меня был только аванс. 16 тыс грн”, – объясняет Опимах.

Чиновник также ответил на вопрос, возможно ли жить на эти деньги честно.

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“Сложно. Этот вопрос мы поднимаем на высоком уровне. Можно перетерпеть, но это касается не только топ-руководства, это касается всех госслужащих. Требовать от людей честной работы за 8 тыс грн в месяц сложно”, – комментирует глава ведомства.

По материалам Економічна Правда
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