Кто из министров получил зарплату в 234 тысячи гривен (инфографика)

Обнародована инфографика зарплат министров за декабрь, стало известно, у кого какая получилась после повышения.

Лидером по самой высокой зарплате стал министр иностранных дел Вадим Пристайко, который получил 234 тысячи гривен. Министру юстиции Денису Малюське выдали 226 тысяч гривен, а министр соцполитики Юлия Соколовская получила 217 тыс. грн.

У других чиновников суммы меньше, но тоже внушительные. Так, к примеру, за декабрь министр по делам ветеранов Оксана Коляда получила зарплату в размере 159 тысяч гривен, министру обороны Андрею Загороднюку досталось меньше – 97 тыс. грн. Вице-премьер по интеграции Дмитрий Кулеба получил 87 000, а работу министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета оценили в 17 тысяч гривен.

14 января глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тысяч гривен, а также что парламент должен навести порядок с этими средствами, потому что нардепы обязаны отчитываться перед бухгалтерией, на что они их потратили.

Ранее бывший вице-премьер, министр социальной политики Павел Розенко сообщал о том, что с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз и теперь она составит более 100 тыс. грн.

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