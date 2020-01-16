Минэкономики: половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках

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Почти половина украинцев трудоспособного возраста работают легально. Остальные – либо на заработках, либо трудоустроены нелегально.
Такие данные привел министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга по вопросам изменений трудового законодательства.
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«Сегодня всего 12,8 миллиона из 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально», – сообщил Милованов.
Он отметил, что неформальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством. Изменения в Трудовой кодекс, которые предлагает правительство, должно способствовать легальному трудоустройству и росту количества рабочих мест.
Также в правительстве планируют в течение следующих 5 лет выйти на уровень безработицы, свойственный европейским странам. Для этого, по словам министра, необходимо ввести максимально гибкое законодательство и разрешить все виды трудоустройства.
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